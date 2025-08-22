Rimpatriata della classe 5°B dell’Istituto Galileo Galilei di Canicattì periodo scolastico 1977/1980 dopo circa 45 anni. L’incontro è stato intriso di emozione e dolci ricordi ed è stato organizzato grazie alla caparbietà e condivisione di tutti i compagni.

Nella foto: Anna Galiano, Carmelo Mistretta, Grazia Di Naro, Carmela Manna, Giuseppe Giarrana, Silvana La Lomia, Rosario Gambino, Adriano Lo Curto, Salvatore Costanza Scinta, Michele Cerrito, Antonella Amico, Mario Taglialegami, Piera Lupo e Maria Rosa Lodato. Durante la serata sono stati ricordati alcuni compagni assenti tra cui l’ex calciatore del Canicattì calcio, Avellino, Verona e Pisa Franco Ipsaro Passione. Si sono dati appuntamento per la prossima occasione con la speranza di essere tutti presenti.