I Gemelli Diversi in concerto gratuito alla 28^ edizione del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 19 al 28 settembre. Con oltre 25 anni di carriera, dischi di platino, hit indimenticabili come Mary e Musica, e una partecipazione al Festival di Sanremo 2024 insieme a Mr. Rain, Thema e Strano fanno tappa a San Vito Lo Capo venerdì 26 settembre, con un concerto che sa di estate e ricordi. Un viaggio tra passato e presente del gruppo pop rap che partirà dai primi grandi successi come Un attimo ancora per arrivare agli ultimi singoli come Vero, Torcida, Marrakech e Impossibile.

Sabato 20 settembre, sul palco in spiaggia del festival, arrivano invece gli Shakalab backed by DJ Yanez. Reggae, hip hop e good vibes: il collettivo che ha fatto storia nella scena urban italiana è pronto a far saltare il pubblico del Cous Cous Fest. Dalle jam con Manu Chao e Clementino, ai sold out di Londra, fino al Rototom in Spagna: ovunque vanno accendono il palco con uno stile che fonde radici e sperimentazione. Sarà un live pieno di groove, contaminazioni e pura energia.

I Gemelli Diversi e gli Shakalab si aggiungono ai grandi artisti già confermati del calendario: sarà Raf, una delle voci più iconiche della musica italiana, ad aprire l’edizione 2025 del Cous Cous Fest venerdì 19 settembre. L’artista porterà sul palco il suo attesissimo “Self control 40th anniversary summer tour”, uno show speciale per celebrare i 40 anni di carriera e della hit che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Con 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, Raf ripercorrerà sul palco le tappe più importanti della sua carriera, con brani amatissimi come Il battito animale, Infinito, Sei la più bella del mondo, Ti pretendo, Cosa resterà degli anni ’80, e naturalmente Self Control, il singolo italo disco che lo ha consacrato come uno dei grandi protagonisti del pop italiano.

Mercoledì 24 settembre il palco sarà di Serena Brancale con il suo Anema e Core Tour, dopo il grande successo in Asia. L’artista, con 4 album all’attivo e milioni di ascolti, porterà il suo mix di sonorità contemporanee e radici mediterranee, in uno show dal groove irresistibile. Tra i brani in scaletta anche Anema e core, diventato un vero tormentone dopo Sanremo. Giovedì 25 settembre toccherà invece a Fedez, per la prima volta ospite del festival. Il rapper milanese porterà in spiaggia uno show gratuito ricco di emozioni, tra successi radiofonici e l’ultimo singolo Battito. Per chi desidera vivere il concerto in posizione esclusiva sotto il palco, è possibile acquistare il biglietto per l’Area PIT a 15 € (prevendita inclusa) su TicketOne, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. L’ingresso al resto della spiaggia resterà gratuito, come da tradizione del festival.

Il Cous Cous Fest 2025 si terrà dal 19 al 28 settembre a San Vito Lo Capo (Trapani), confermandosi uno degli eventi più attesi dell’anno per chi ama la cucina, la musica e i valori della condivisione. Con lo slogan “Meet, feel, love”, l’edizione numero 28 sarà un invito a incontrarsi, emozionarsi e celebrare le culture del mondo attraverso il cibo, le storie e la musica. Un evento internazionale capace di unire i popoli in una delle cittadine più belle del Mediterraneo, dove la tradizione gastronomica incontra lo spettacolo in un’atmosfera unica.