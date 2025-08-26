Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: martedì 26 agosto Piazza I Maggio si accenderà con la festa delle feste! Ravanusa chiude la sua estate 2025 riportando tutti negli anni ’90 con il Time90 Dance Show, una notte che si preannuncia esplosiva tra musica, spettacolo e tanto divertimento.

Dalle 22:00, a ingresso libero, il palco sarà una vera e propria macchina del tempo:

🎧 DJ Fabio Flesca pronto a far vibrare la piazza

🎤 Luca Ferrito con la sua inconfondibile voce

🥁 Salvo Bolo a dare ritmo con le percussioni

⚡ lo straordinario Laserman con i suoi effetti speciali

💃 ballerine e uno scatenato Tribute Show & Dancers Show

E non è finita qui: luci, laser, gadget, mascotte e mille sorprese renderanno l’atmosfera unica. Preparati a cantare a squarciagola e a ballare senza sosta sulle hit che hanno fatto la storia della dance anni ’90.

✨ Una notte di pura energia per chiudere l’estate con il botto!

📅 Martedì 26 agosto – Piazza I Maggio, Ravanusa

🕘 Start ore 21:00

🎟️ Ingresso gratuito