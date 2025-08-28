Orrore a Naro (Agrigento), per la barbara uccisione di Merlino, un mansueto cane di quartiere amato da tutti, sgozzato e fatto a pezzi presumibilmente per essere mangiato. L’autore di questo efferato crimine è un uomo originario del Mali già noto alle forze dell’ordine per altri reati. L’uomo è stato fermato dai carabinieri ed è stato condotto al CPR di Caltanissetta. Sulla vicenda è intervenuto il Partito Animalista italiano che ha presentato denuncia in Procura contro il responsabile di questo orrendo crimine. ‹‹Quello che è successo a Naro (AG) è gravissimo e ci lascia basiti. – ha affermato Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano – Alla luce della nuova legge contro i reati sugli animali, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ci auguriamo che l’autore di questa nefandezza venga condannato. Il povero Merlino merita giustizia. Come Partito Animalista italiano – conclude Patrick Battipaglia – ci costituiremo parte civile nel processo, augurandoci che questa triste vicenda non finisca nel dimenticatoio. Chi è capace di uccidere con tale crudeltà un animale può fare la stessa cosa contro un essere umano, così come confermato da diversi studi scientifici››.
Cane ucciso barbaramente a Naro: il Partito Animalista presenta denuncia in Procura
