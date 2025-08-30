Si comunica che il concerto dei The Kolors, precedentemente previsto il 23 agosto a Gela (CL) presso Rotonda Macchitella, sarà recuperato il 31 agosto sempre nella stessa location.

La band e l’Amministrazione comunale di Gela annunciano il recupero della precedente data, annullata a causa di motivi di salute di Stash. L’evento si terrà a ingresso libero.

“Summer 2025” è il tour estivo con cui The Kolors sono tornati dal vivo in Italia dopo il successo del tour europeo, che li ha visti protagonisti a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, la band capitanata da Stash è pronta a infiammare i palchi italiani e, dopo aver già svelato i primi appuntamenti live, annuncia nuovi concerti a L’Aquila, Marina di Modica (RG) e Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il tour della band capitanata da Stash arriva sulla scia del successo di “TU CON CHI FAI L’AMORE” (Warner Music Italy), il brano inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto presentato al Festival di Sanremo 2025 e giunto ai vertici delle classifiche radiofoniche. Un nuovo tassello nel percorso artistico dei Kolors, che confermano la loro personalissima identità sonora, la stessa che porteranno dal vivo con uno show che si preannuncia ricco di numerose sorprese.

Il “Summer 2025” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound.