Ieri sera, la piazza di Camastra si è tinta di musica e emozione con la seconda edizione del concorso canoro Dema Show, organizzato in onore dei festeggiamenti del patrono San Biagio. Tra i partecipanti, un nome si è distinto per la sua passione e talento: Giovanna Ferraro.

Con la sua voce emozionante e la sua interpretazione unica del brano “Sognare Sognare”, Giovanna ha conquistato il pubblico e la giuria, guadagnandosi il plauso di tutti. Ma il momento più emozionante della serata è arrivato quando ha condiviso il palco con la talentuosa Gerardina Trovato, in un duetto che ha lasciato tutti senza fiato.

Il risultato di tanto impegno e passione non si è fatto attendere: ha raggiunto l’ambito traguardo di partecipare alla finale che si terrà il 18 ottobre a Roma. Un sogno che diventa realtà per questo giovane talento, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affermarsi sulla scena musicale.

La serata è stata un successo grazie all’organizzazione impeccabile e alla partecipazione di artisti di alto livello. Giovanna ha dimostrato di essere un vero artista, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua musica.

Un doveroso ringraziamento all’organizzatore Biagio de Marino e Angela Maniglia.

Speriamo che Giovanna continui a perseguire i suoi sogni e a condividere il suo talento. Auguri per la finale di Roma