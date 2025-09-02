Con la presente evidenzio alle Autorità in indirizzo le gravissime problematiche afferenti lo

stato della rete idrica e fognaria che interessano il territorio del Comune di Canicatti, e per tale

motivo, richiedo un intervento immediato a la tutela della salute pubblica e ad a garanzia dei servizi

essenziali alla popolazione.

In particolare si rappresenta come il territorio comunale versi in condizioni critiche a causa della

presenza di centinaia di rotture che interessano la rete di idrica e l’infrastruttura fognaria che non

vengono riparate da AICA (Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini), gestore del servizio idrico.

Questa situazione di grave inadempienza da parte del soggetto gestore determina conseguenze

drammatiche per la comunità, con gravissimi disagi per la popolazione, significative perdite della

risorsa idrica, difficoltà crescenti nell’approvvigionamento per utenze private e commerciali, e il

concreto rischio di emergenze igienico-sanitarie e di problematiche di ordine pubblico.

Oltre alle centinaia di rotture che affliggono la rete idrica, infatti, si registrano numerosissime perdite

che affliggono il sistema fognario e che determinano sversamenti di liquami sulle strade cittadine.

Tale circostanza rappresenta una grave ed incombente minaccia per la salute pubblica.

La ragione principale di questa inaccettabile situazione, come è noto, risiede nel fatto che AICA non

provvede al pagamento delle ditte incaricate dei lavori di riparazione, determinando, di conseguenza,

l’interruzione dei servizi di manutenzione e il progressivo deterioramento delle predette reti.

Nell’ambito di tale incresciosa fattispecie si evidenzia, inoltre, che alle Ditte che hanno effettuato 1

lavori di carattere ordinario e straordinario connessi all’emergenza idrica, sia nell’anno 2024 che nel

2025, ad oggi, non sono state corrisposte le somme dovute, somme che avrebbero dovuto essere

trasferite ad AICA dalla Protezione Civile Regionale.

La gravissima fattispecie descritta richiede, pertanto, un intervento immediato delle Autorità

competenti per ripristinare la funzionalità della rete idrica attraverso la riparazione delle centinaia di

rotture presenti, garantire la continuità del servizio di manutenzione mediante il pagamento delle ditte

incaricate, assicurare l’approvvigionamento idrico alla popolazione, effettuare le riparazioni alle

infrastrutture fognarie e, dunque, prevenire rischi igienico-sanitari e problemi di ordine pubblico.

Si richiede, quindi, alle Autorità in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, di intervenire con la

massima urgenza al fine di diffidare AICA all’adempimento immediato dei propri obblighi

contrattuali, di attivare e/o valutare procedure sostitutive qualora il gestore non provveda nei tempi

stabiliti, di garantire al nostro Ente le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di emergenza, di

coordinare gli interventi attraverso la Cabina di Regia competente, e di fornire il supporto tecnico e

logistico necessario per la risoluzione definitiva dell’emergenza in atto.

La presente comunicazione è inviata in considerazione della gravità e dell’urgenza della situazione,

che non ammette ulteriori rinvii e richiede un intervento immediato per tutelare la salute pubblica e

garantire i servizi essenziali alla popolazione di Canicatti.

Si resta in attesa di un riscontro urgente e degli interventi conseguenti.

Il Sindaco Vincenzo Corbo