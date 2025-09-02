Ripartono le attività per la nuova stagione invernale della ASD Al Qattà Sporting Club

APS di Canicattì che gestisce l’opera laica per i salesiani di Sicilia “Oratorio Salesiano don

Bosco” di via Casella – Rione Rovitelli.

Con il richiamo Grest, che vede coinvolti 380 ragazzi e 70 giovani animatori volontari,

che dal primo Settembre al 6 Settembre saranno in oratorio per far vivere gli ultimi momenti

di spensieratezza pre-scolastica ai ragazzi, si da il via alle attività che vedrà l’associazione

ASD-APS presentarsi con tante attività: Scuola Sport – Centro Avviamento CONI, dove a

Canicattì è l’unica ad avere questo prestigioso riconoscimento da tanti anni; Il LabArt

(Laboratorio Artistico) che prevede la formazione di bambini, giovani e adulti al mondo del

Teatro, musica e danza; L’attività di aiuto – compiti che vuole dare un sostegno ai ragazzi nei

compiti scolastici, nel pomeriggio, per chi frequenta la scuola primaria e secondaria di primo

grado; L’ attività di gioco libero in cortile tutti i pomeriggi; L’attività del Grest Invernale ogni

Sabato pomeriggio;

Tante altre novità, che l’associazione Al Qattà ha programmato, verranno presentate Sabato

sera durante lo spettacolo finale del richiamo Grest che si terrà presso l’oratorio dalle 20.30 in

poi.

Piace sottolineare come per le attività proposte, l’associazione ha presenti in

organigramma tante figure qualificate.

Nello sport sono presenti Tecnici federali UEFA B, Laureati in Scienze motorie, Tecnici CONI-

Snaq, Tecnici abilitati per le attività di inclusione per le disabilità, medici e paramedici,

Specializzati per le attività di sostegno scolastico didattico agli alunni con disabilità.

Nel campo dello “Spettacolo” i nostri maestri sono tutti qualificati con Laurea in Recitazione e

Professione della scena, Diplomati in regia presso il teatro Biondo di Palermo, Diplomati

presso Performing Arts School di Roma in Danza, Esperti e maestri nel settore musicale e

corale.

Nel campo dell’aiuto compiti i ragazzi saranno seguiti da insegnanti laureati in scienza della

formazione primaria e dell’educazione.

Per quanto riguarda le attività ludico ricreative i nostri animatori sono stati formati come

animatori socio culturali polivalenti.

Tutte le nostre figure professionali sono tutt’ora in formazione permanente con la Scuola

Coni, i salesiani, i master universitari di aggiornamento.

La ASD Al Qattà Sporting Club APS vanta la collaborazione del Presidente dott. Cesare

Maria Calabrò nella qualità di responsabile per la Sicilia dei progetti sociali con le

Polisportive Giovanili Salesiane che collaborano con il Dipartimento e Ministero dello Sport e

Salute – Consiglio dei Ministri.

L’anno sociale 2025/26 sarà ricco di attività sportive, ricreative e formative con tante

novità che presto verranno presentante. Lo stile dell’associazione è quella di cresce giovani

che possano esser nel mondo uomini e donne cittadini attivi nel mondo che amano lo sport,

sia culturalmente preparati, abbiano dei principi umani e di fede solidi.