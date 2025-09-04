Ha raggiunto il traguardo dei cento anni e per l’occasione è stata celebrata con grande affetto e riconoscenza.

Antonina Canzoneri, conosciuta da tutti come “zia Ninetta”, è nata ad Alessandria della Rocca il 2 settembre 1925.

Per molti anni ha vissuto ad Agrigento, mentre oggi risiede a Naro, nella casa del nipote Francesco, sposato con la geriatra Gera Destro. Proprio Francesco, con dedizione e premura, si prende cura di lei da tempo, ricambiando l’impegno che zia Ninetta ha sempre dimostrato verso la sua famiglia e i parenti più vicini durante la sua lunga vita.

Alla festa hanno partecipato i coniugi Francesco Canzoneri e Gera Destro, insieme a numerosi parenti e amici. Presenti anche diverse autorità: il sindaco di Naro, Milco Dalacchi; il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, accompagnato dall’assessore Carmelo Cantone; il vicesindaco di Alessandria della Rocca, Antonino Scimè; il presidente del Libero Consorzio dei Comuni agrigentini, Giuseppe Pendolino. Non è mancata inoltre una delegazione dell’Agenzia delle Entrate, dove la festeggiata ha prestato servizio per molti anni.

Alla cerimonia ha preso parte anche padre Paolo Morreale, parroco della chiesa di Santa Maria del Gesù, che ha impartito la benedizione a zia Ninetta e a tutti i presenti.

L’evento si è concluso in un clima di gioia con fiori, dolci e un caloroso abbraccio collettivo alla nuova centenaria, che continuerà a vivere questo importante traguardo circondata dall’affetto e dalle cure dei suoi familiari.