Il Comune di Naro ha emesso un’ordinanza per la pulizia di terreni, aree verdi e vegetazione incolta, al fine di tutelare la sicurezza urbana, l’igiene pubblica e prevenire incendi.
Sono obbligati tutti i proprietari e conduttori di terreni, villette, aree verdi, cantieri, strutture turistiche e fabbricati a:
tagliare erba, arbusti, sterpaglie e rami che invadono strade o aree pubbliche;
tenere puliti i terreni e le aree pertinenziali da rifiuti o materiali che possano creare pericoli o rifugio per animali infestanti;
mantenere in buono stato scoli, cunette e muri di cinta;
garantire il decoro urbano con la regolare manutenzione delle aree private.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva: chi non rispetta gli obblighi sarà soggetto a sanzioni.
Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare per mantenere Naro più pulita, sicura e decorosa.
GIOVANNI BLANDA
