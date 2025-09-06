Il Comune di Naro ha emesso un’ordinanza per la pulizia di terreni, aree verdi e vegetazione incolta, al fine di tutelare la sicurezza urbana, l’igiene pubblica e prevenire incendi.

Sono obbligati tutti i proprietari e conduttori di terreni, villette, aree verdi, cantieri, strutture turistiche e fabbricati a:

tagliare erba, arbusti, sterpaglie e rami che invadono strade o aree pubbliche;

tenere puliti i terreni e le aree pertinenziali da rifiuti o materiali che possano creare pericoli o rifugio per animali infestanti;

mantenere in buono stato scoli, cunette e muri di cinta;

garantire il decoro urbano con la regolare manutenzione delle aree private.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva: chi non rispetta gli obblighi sarà soggetto a sanzioni.

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare per mantenere Naro più pulita, sicura e decorosa.

GIOVANNI BLANDA