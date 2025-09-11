I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno intensificato i controlli nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Durante uno di questi specifici servizi, predisposto con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo e volto a contrastare i fenomeni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario 37enne, già agli arresti domiciliari con sistema di monitoraggio mediante braccialetto elettronico.

In particolare, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e dell’abitazione dovel’uomo era agli arresti domiciliari nel pieno centro storico di Caltanissetta, al cui esito sono stati rinvenuti 60 gr di hashish, suddivisi in 25 dosi; un panetto di 28 gr. di hashish; materiale vario idoneo al confezionamento e la pesatura dello stupefacente. La droga, la cui presenza in casa era immediatamente segnalata dal fiuto dell’unità cinofila antidroga, è stata trovata bene occultata nella grondaia del balcone, in una tasca dell’accappatoio e all’interno di una tasca appositamente ricavata in un tappeto steso sul balcone.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa circondariale di Caltanissetta. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere dell’indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.