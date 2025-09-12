4 milioni di euro per la depurazione e le fognature del Comune di Ravanusa. La Commissione Tecnica Specialistica (CTS) dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso parere positivo e di non assoggettabilità a VIA, con esito favorevole anche della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), per il progetto presentato da A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – relativo al collettamento e al completamento della rete fognaria comunale di Ravanusa, con adduzione all’impianto di depurazione di contrada San Vito.

L’intervento consentirà l’attivazione del trattamento per una capacità complessiva di 18.000 abitanti equivalenti. L’opera – dal valore di oltre 4 milioni di euro – rappresenta un intervento strategico per il Comune di Ravanusa e per l’intero comprensorio agrigentino, poiché consentirà di completare la rete fognaria urbana e di garantire un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue moderno ed efficiente.

“Si tratta di un passo decisivo per la tutela dell’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini di Ravanusa – dichiara l’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino –. Con questo intervento completiamo la rete fognaria comunale e assicuriamo un depuratore pienamente funzionante, riducendo l’impatto sui corpi idrici e migliorando le condizioni igienico-sanitarie del territorio. È un risultato concreto del lavoro portato avanti dal governo Schifani, che dimostra attenzione e impegno verso i territori”.

Il decreto approvato introduce anche specifiche condizioni ambientali: la creazione di una fascia verde schermante con vegetazione autoctona lungo il perimetro dell’impianto, l’attivazione di un piano di monitoraggio costante delle emissioni odorigene e della qualità delle acque in collaborazione con ARPA Sicilia, e una gestione dei rifiuti di cantiere e di esercizio che privilegi il recupero secondo la normativa europea.

“La Regione – conclude l’Assessore Savarino – è impegnata a garantire impianti più sicuri, sostenibili e integrati nel territorio. La rete fognaria e la depurazione sono infrastrutture essenziali per lo sviluppo urbano, la salute dei cittadini e la credibilità della Sicilia in Europa. Con Ravanusa facciamo un passo avanti concreto e irreversibile”