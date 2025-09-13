

Dal 15 al 29 settembre, Casa ContemplAttiva apre le sue porte per la nuova edizione di È VIVA la scuola!, un’iniziativa solidale che mira a sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà della comunità di Naro e oltre, fornendo loro il materiale scolastico necessario per affrontare il nuovo anno scolastico. L’appuntamento è ogni giorno, dalle 18:00 alle 20:00, presso la sede di Casa ContemplAttiva, dove chiunque potrà contribuire a questa causa dal cuore grande.

In un momento in cui molte famiglie si trovano a fare i conti con difficoltà economiche, anche l’acquisto di un semplice quaderno o di una penna può diventare un ostacolo. È VIVA la scuola! nasce proprio per abbattere queste barriere, garantendo che ogni bambino abbia gli strumenti necessari per studiare e crescere. “Noi possiamo fare la differenza”, è il messaggio forte che accompagna l’iniziativa, un invito alla comunità a unirsi per un obiettivo comune.

Come contribuire? È semplice: porta zaini, quaderni, penne, colori, astucci, vocabolari o qualsiasi altro materiale scolastico che possa essere utile. Ogni piccolo gesto conta! Tutto il materiale raccolto sarà donato alle Caritas di Naro, che si occuperanno di distribuirlo alle famiglie bisognose, assicurando che arrivi direttamente a chi ne ha più bisogno.

Ma non è tutto: l’iniziativa offre anche l’opportunità di donare il proprio tempo. Casa ContemplAttiva cerca volontari disposti a offrire qualche ora per il doposcuola, un supporto prezioso per quei ragazzi che non possono permettersi lezioni private o attività extrascolastiche. Un’occasione per fare la differenza non solo con un dono materiale, ma anche con il proprio impegno e la propria passione.

“La scuola è un diritto di tutti – dichiarano gli organizzatori – e con È VIVA la scuola! vogliamo costruire una rete di solidarietà che dia a ogni bambino la possibilità di imparare e sognare, senza preoccupazioni”. L’iniziativa, che si ripete con successo ogni anno, è diventata un punto di riferimento per la comunità, un momento di condivisione e generosità che unisce persone di tutte le età.

Non perdere l’occasione di partecipare: dal 15 al 29 settembre, Casa ContemplAttiva ti aspetta per dare un contributo concreto e far sì che l’istruzione sia davvero alla portata di tutti. Perché, come recita lo slogan dell’evento, insieme possiamo fare la differenza!