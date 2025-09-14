Un giovane romeno di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa con alcuni connazionali. Il ragazzo ha riportato una profonda ferita da taglio che gli ha perforato un polmone e si trova attualmente in prognosi riservata.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato, hanno portato all’identificazione di un altro cittadino romeno, anch’egli rimasto ferito nel corso della lite con una lesione alla testa. Considerato dagli inquirenti l’autore del colpo che ha raggiunto il diciottenne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di tentato omicidio. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e la prognosi è di quindici giorni.

La lite, le cui cause non sono state ancora del tutto chiarite, sarebbe avvenuta nel centro cittadino, nei pressi dello stadio. Secondo una prima ricostruzione, quattro giovani romeni si sarebbero affrontati utilizzando mazze da baseball e un coltello da cucina, arma quest’ultima ritrovata e sequestrata dalla Polizia sul luogo dello scontro, ancora intrisa di sangue.

Gli investigatori stanno lavorando per definire i dettagli dell’intera vicenda, mentre la Procura di Agrigento coordina l’inchiesta.