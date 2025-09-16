Con grande gioia, a nome dell’Amministrazione Comunale, annuncio un risultato storico per la nostra Città.

A seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 236 dell’8 agosto 2025, sono state sbloccate le risorse necessarie per il Lotto 3 del progetto “Progetto conoscenza – Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell’ATO AG9”.

Nell’ambito di tali interventi, la nostra Città è beneficiaria di un finanziamento di € 6.471.105,52 euro, finalizzato alla realizzazione delle opere di razionalizzazione del sistema idrico comunale; si tratta di un investimento fondamentale che ci consentirà di modernizzare la nostra rete idrica e risolvere in modo strutturale il problema delle perdite, migliorando l’efficienza del servizio per le famiglie e le imprese.

Adesso, con la copertura economica assicurata, sarà possibile avviare la procedura di appalto per la realizzazione dei lavori, che dovranno essere completati entro il 2026.

Esprimo la più viva gratitudine al Presidente della Regione, Renato Schifani, sensibile alle istanze della nostra Amministrazione e ringrazio il Presidente dell’ATI di Agrigento, Dott. Giovanni Cirillo, per l’impegno profuso nel conseguimento di un risultato fondamentale per la nostra comunità.