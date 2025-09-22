Negli ultimi 4 anni la capacità solare ed eolica in Europa è cresciuta del 46%, portando le rinnovabili al 44% del mix elettrico e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Un dato che l’associazione Codici sottolinea per rilanciare una scelta importante per i consumatori e per l’ambiente.

In Italia, solo nel 2023, il fotovoltaico ha prodotto 31 TWh e l’eolico 23,5 TWh: energia pulita che copre i bisogni di milioni di famiglie. Per i consumatori significa risparmio, perché un impianto solare termico può ridurre la bolletta fino a 400€/anno, incentivi, considerando le detrazioni fiscali fino al 65% ed i contributi PNRR fino al 40% per chi investe in impianti fotovoltaici, indipendenza energetica, perché si riduce la dipendenza dalla rete e dai rincari dei combustibili fossili, ed infine costruire un futuro più sostenibile, economico e sicuro per tutti.

L’energia rinnovabile è una scelta che tutela l’ambiente, garantisce risparmi concreti e rafforza i diritti dei consumatori.