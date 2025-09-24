Diventa definitiva la condanna a sei anni e due mesi di reclusione nei confronti di una 35enne, di Canicattì, ritenuta responsabile di una rapina violenta ai danni di una famiglia minacciata con un coltello e presa a colpi di catena all’interno di un’abitazione. Confermata la decisione della Corte di appello di Palermo. La procura di Agrigento ha emesso un provvedimento di carcerazione che è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Canicattì. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno trasferito la donna nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.