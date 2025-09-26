Oggi, 26 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, l’I.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì, nei suoi tre indirizzi liceali classico, linguistico e scientifico, ha organizzato un evento con l’idea di coniugare la celebrazione della Giornata con la consegna degli attestati riguardanti le certificazioni linguistiche (livello B1, B2, C1 delle lingue studiate inglese francese, spagnolo e livello A1 della lingua cinese) conseguite dagli alunni e alunne nell’anno scolastico 2024/2025, grazie ai percorsi formativi multilinguistici realizzati nell’a.s. 2024-2025 con il Progetto PNRR “MultiSTEM” (c.id. M4C1I3.1-2023-1143-P-31116) di cui al D.M. 65/2023 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”.

La Giornata europea delle lingue è una giornata, istituita dal Consiglio d’Europa di Strasburgo, per incoraggiare lo studio delle lingue straniere e si celebra ogni anno il 26 settembre. Questi sono gli obiettivi che si prefigge:

➢ diffondere il plurilinguismo e la comprensione tra culture;

➢ promuovere la diversità linguistica e culturale d’Europa;

➢ sensibilizzare ed incoraggiare l’importanza dello studio delle lingue.

Quale migliore occasione, data la presenza del liceo linguistico all’interno del nostro istituto, per realizzare un evento che ponga l’accento sull’importanza della conoscenza di più lingue straniere intese come ponti verso più futuri possibili. La consegna di ben 143 certificazioni nelle tre lingue studiate, oltre che del cinese, coronerà la ricorrenza di questa giornata all’insegna della pluralità di lingue, culture, etnie europee.

Il discorso di benvenuto da parte della Dirigente scolastica Rossana Maria Virciglio darà il via alla manifestazione che proseguirà con il primo momento musicale: l’inno della giornata europea delle lingue “The Voices of Europe”. Si procederà quindi alla consegna delle certificazioni, alla lettura di poesie nelle lingue inglese francese e spagnolo e momenti musicali che faranno da cornice all’evento.