Grande opportunità per le famiglie di Naro: l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rette Parallele è ufficialmente accreditata al Voucher Sportivo Nazionale 2025, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani tramite Sport e Salute. Questo programma offre corsi sportivi gratuiti per minori dai 6 ai 14 anni con ISEE familiare inferiore a 15mila euro, rendendo lo sport un diritto accessibile per tutti. Un’iniziativa nazionale che promuove salute, inclusione e aggregazione nella comunità agrigentina.

Con sede a Naro, l’ASD Rette Parallele è un punto di riferimento per l’attività fisica giovanile, forte dell’esperienza in progetti come il Voucher Sport Sicilia. Per il 2025-2026, le attività si svolgeranno esclusivamente nella Palestra Comunale di Naro, via Matteotti, uno spazio sicuro e accogliente. I corsi, organizzati in piccoli gruppi, combinano dinamismo, benessere e inclusività, con sessioni programmate da settembre 2025 a giugno 2026.

Ecco le quattro attività accreditate per il Voucher Nazionale:

1 Ginnastica inclusiva – Codice: FAPMVJAR1J Programmi adattati per garantire partecipazione e accessibilità, rendendo lo sport un’esperienza per ogni bambino.

2 Pallavolo – Codice: NMH8IH9IKQ Sport di squadra che sviluppa agilità, coordinazione e spirito collaborativo in un contesto divertente.

3 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness – Codice: O43XSGV47Z Sessioni di ginnastica per migliorare forza, flessibilità e forma fisica, adatte a tutti.

4 Nordic e Fitwalking (camminata sportiva) – Codice: L3JJXQPYOU Un’attività all’aria aperta che unisce tecnica nordica e camminata sportiva, perfetta per stimolare movimento e benessere.

Le iscrizioni online aprono il 29 settembre 2025 sui portali del Dipartimento per lo Sport (www.sport.governo.it, sezione Bandi e Avvisi > Fondo Dote Famiglia) o Sport e Salute (www.sportesalute.it). Per partecipare, accedi con SPID, CIE o CNS, autocertifica l’ISEE e seleziona il codice dell’attività. I posti sono limitati, quindi muoviti in fretta! Senza SPID, l’URP di Naro (0922-956111) o patronati come ACLI offrono assistenza gratuita con delega.

“Nella Palestra Comunale di via Matteotti, vogliamo che ogni giovane di Naro viva lo sport come gioia e crescita”, dichiara Irene Falsone, referente dell’ASD Rette Parallele (334 1759552 via WhatsApp). “Grazie al voucher, l’attività fisica è davvero alla portata di tutti”.

Un’occasione unica per i ragazzi di Naro: lo sport è salute, comunità e futuro! Per info, seguite la pagina Facebook dell’ASD Rette Parallele.