Palermo si conferma tra le mete più attrattive del Sud Italia. I dati raccolti da Federalberghi Palermo evidenziano, nei primi nove mesi del 2025, una crescita media del +7% nell’occupazione alberghiera rispetto al 2024.

In forte aumento il turismo internazionale, che rappresenta ormai oltre il 60% delle presenze in città.

“Il segnale più incoraggiante – dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo – è che la città non è più soltanto meta estiva. Ottobre, infatti, si preannuncia in linea con l’estate, mentre dicembre sarà trainato dal turismo culturale e dagli eventi. Questo significa che la nostra città ha un potenziale enorme per vivere di turismo tutto l’anno. Ma per trasformare questo slancio in forza stabile servono investimenti e visione”.

Federalberghi Palermo torna a parlare della tassa di soggiorno, per ribadire “che deve essere una leva di sviluppo, non un balzello fine a se stesso. Ogni euro va restituito alla città in termini di decoro urbano, sicurezza, servizi e promozione internazionale – continua Di Stefano – Non possiamo permettere che i turisti si innamorino della nostra bellezza e poi restino delusi da ciò che ci ostiniamo a non curare. Palermo merita rispetto, Palermo deve crederci fino in fondo”.

Per la presidente di Federalberghi Palermo, “la città non può farsi trovare impreparata. Ognuno di noi è parte dell’accoglienza, dalle istituzioni agli operatori turistici, dai commercianti ai cittadini – conclude Di Stefano – L’identità di Palermo è il nostro più grande patrimonio, ed è su questo senso di appartenenza che dobbiamo costruire il futuro”.

Federalberghi Palermo conferma infine il proprio impegno a supporto degli associati con programmi di formazione su sostenibilità, digitalizzazione e innovazione nell’accoglienza, strumenti fondamentali per competere sui mercati globali e raccontare al mondo una città viva, autentica e fiera della propria identità.