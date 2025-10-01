Un giovane di Favara è stato vittima di un accoltellamento ed è stato inizialmente portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per poi essere trasferito in un ospedale di Palermo meglio attrezzato.

Il 20enne ha subito un delicato intervento chirurgico per fermare un’emorragia causata da una coltellata che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la zona della milza. La ferita sarebbe stata inflitta, a quanto pare, da una persona conosciuta dalla vittima. Interrogato dai carabinieri, il giovane non ha fornito spiegazioni convincenti, limitandosi a parlare di un generico “incidente domestico”.

Le indagini dei carabinieri di Favara sono in fase avanzata e si prevede che presto possano emergere elementi utili a fare piena luce sul caso. Nel frattempo, il giovane rimane ricoverato con prognosi riservata, ma non sembra essere in pericolo di vita.