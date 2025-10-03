Una lite sfociata in un tentato omicidio: la sera del 9 dicembre 2024 nel centro cittadino di Paterno’, nel catanese, un 56enne del posto venne ferito un colpo sparato da un fucile a canne mozze.

Su delega della procura distrettuale di Catania i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di di tre indiziati della commissione, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione.

L’indagine dei carabinieri si e’ servita di testimoni ai fatti e di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La lite era nata per un debito di droga del figlio della vittima.