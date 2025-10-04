Dal 20 giugno 2026 si potrà volare direttamente da Palermo a Oslo. È questa la novità annunciata oggi da Norwegian, la compagnia aerea norvegese che amplia così la sua presenza sull’aeroporto internazionale Falcone Borsellino.

Il collegamento sarà attivo due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita del vettore scandinavo in Sicilia. Con Oslo salgono a tre le rotte operate da Norwegian da e per Palermo, insieme a Stoccolma e Copenaghen.

Palermo sempre più attrattiva a livello internazionale

“Norwegian ha deciso di investire sul territorio palermitano e sulla Sicilia”, afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto. “Il nuovo volo è un buon segnale per lo scalo, che arricchisce così l’offerta per la prossima estate. È anche un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo di Palermo nel panorama internazionale”.

L’apertura della nuova rotta viene vista da Gesap anche come un volano per l’incoming turistico e, di riflesso, per lo sviluppo economico dell’isola. “È sempre emozionante lanciare nuove rotte”, dichiara Magnus Thome Maursund, chief commercial officer di Norwegian.

“La Sicilia è già molto amata dai nostri passeggeri per la sua bellezza, le spiagge, l’architettura e i paesaggi. Siamo certi che il nuovo volo per Palermo sarà un successo”.

I biglietti per la nuova tratta Palermo–Oslo sono già in vendita sul sito della compagnia.