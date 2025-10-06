Il Comune di Ravanusa mette a disposizione 167.316,96 euro per chi vuole aprire nuove attività nel centro storico (soprattutto bar, ristorazione ed enogastronomia).

Previsto un contributo fino a 28.600 euro a fondo perduto; domande entro il 20 ottobre 2025 via pec; ammesse spese per macchinari, opere murarie (max 40%), software gestionali, assicurazioni (max 10%).

Punteggi per la graduatoria:

Sostenibilità economica e business plan realistico (10 punti);

Attività innovativa e originale + concept visivo curato (fino a 20 punti)

Analisi di mercato e uso di prodotti locali (5+5 punti), Giovani under 40 e imprese femminili (5 punti)

Creazione di nuovi posti di lavoro (5 punti)

Cofinanziamento 12.000 euro (+10) o > 30.000 euro (+20)

Tutti i dettagli e modulistica www.comune.ravanusa.ag.it

Giovanni Blanda