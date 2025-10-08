

Prendono il via presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì gli screening oncologici gratuiti. Si tratta di esami mirati per prevenire una malattia sempre più frequente quella del tumore al colon retto. Si possono sottoporre gratuitamente ai test che vengono effettuati tutti i martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 donne ed uomini di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. Per sottoporsi ai test per la ricerca di sangue occulto nelle feci basta presentarsi in ospedale a Canicattì e non occorre assolutamente essere muniti di ricetta da parte del proprio medico curante.