

Con ordinanza n. 108/2025 il sindaco Corbo ha disposto per la giornata di domani la chiusura, in via precauzionale, delle attività scolastiche presso i locali scolastici dell’Istituto Comprensivo “G.Verga”: sede centrale, plesso “De Amicis”, plesso “Padre Gioachino La Lomia” e Via Allende (I piano e II piano) di Canicattì per la giornata di venerdì 10 ottobre 2025, con la contestuale sospensione delle attività didattiche e contestualmente ha ordinato ai Dirigenti Scolastici dell’I.C. Verga e dell’I.C. Pirandello – per il plesso ubicato al I piano di via Allende – di provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali interessati e successivamente comunicare al Comune l’avvenuto intervento a termini di legge.