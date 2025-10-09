Il Sindaco Salvatore Pitrola, col vicesindaco Ing. Calafato ed ai tecnici comunali, si sono recati presso la sede della società “”Aica””, dove sono stati ricevuti dal Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino, e dal suo staff.

L’incontro, “”fortemente voluto dall’Amministrazione comunale””, è stato dedicato ad affrontare alcune criticità ormai diventate emergenziali, riguardanti sia la distribuzione dell’acqua, sia il funzionamento del sistema fognario e di smaltimento delle acque meteoriche.

Il Sindaco: ¨””Abbiamo chiesto ad Aica aggiornamenti puntuali sull’ appalto per il potabilizzatore comunale, l’appalto relativo alla trivellazione del nuovo pozzo in C.da Monterosso, la presentazione del progetto per la realizzazione dell’impianto di sollevamento in contrada “”Fiumarella”” e del relativo sistema di collettori, il proseguimento dei lavori “”React Eu”” di manutenzione straordinaria della rete idrica nel quartiere San Michele.

Inoltre, abbiamo sollecitato interventi urgenti di riparazione delle perdite idriche lungo la rete cittadina, con particolare riferimento a Via Volta e Corso della Repubblica, e richiesto interventi sui tratti fognari di Via Polonia, Via Pergusa, Via Fanaco e Via Terracini.

Il riscontro complessivo ricevuto è positivo.

A breve sarà appaltata la fornitura e installazione del potabilizzatore del pozzo di Suor Maria Gargani. Seguirà l’appalto per la trivellazione del nuovo pozzo di C.da Monterosso; Aica, insieme all’Ati Idrica Ato 9 Agrigento, presenterà entro i termini regionali il progetto dell’impianto di sollevamento di contrada “” Fiumarella””, passo fondamentale per ottenere il finanziamento tanto atteso. I lavori “”React Eu””, nel quartiere San Michele, riprenderanno a breve grazie a un ulteriore finanziamento già ottenuto.

Infine, l’ Aica ha fornito ampie garanzie circa l’avvio dei piccoli interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria, indispensabili per prevenire perdite e allagamenti. L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento di questi interventi, con l’obiettivo di dare risposte concrete e tempestive ai cittadini di Ravanusa “”.

GIOVANNI BLANDA