“È un momento importante per la Regione: questo governo ha lavorato bene, in meno di tre anni abbiamo azzerato un disavanzo di 5 miliardi. Ne abbiamo addirittura uno di 2 miliardi, che ci consentirà di immettere liquidità nel mondo dell’imprenditoria, del sociale, dei trasporti”. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’inaugurazione del traghetto Ro-Pax, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri. “I conti ci danno ragione, ma questo è frutto del sacrificio che il mio governo fa su vari fronti compreso quello del sociale. Ringrazio l’arcivescovo Lorefice per gli stimoli al mio governo sulla legge anti crack: l’abbiamo finanziata e ora dobbiamo attuarla, perché tra finanziare, legiferare e realizzare ci sono spesso tempi inaccettabili. Siamo orgogliosi della nostra sicilianità e oggi dimostriamo di essere in grado di migliorare la nostra terra”.
Schifani “Momento importante per la Regione, in meno di 3 anni azzerato un disavanzo di 5 miliardi”
