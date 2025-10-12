È stata inaugurata presso il Palazzo di Giustizia di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, e proclamato beato dalla Chiesa il 9 maggio 2021.

L’evento inaugurale, che si è svolto nell’aula intitolata proprio al giudice Livatino, è stato moderato dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni e ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica, Giovanni Di Leo, dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine forense di Agrigento, del giudice Manfredi Coffari, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Magistrati e di monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, con gli interventi di Salvatore Cardinale, Presidente emerito della Corte di appello di Caltanissetta e già sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento, di Salvatore Taormina e Roberta Masotto, curatori della mostra.

La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni. Testi, immagini, video raccontano Rosario Livatino dalla nascita, alla sua formazione culturale e religiosa, al suo percorso lavorativo e di fede, al martirio e alla beatificazione, all’eredità lasciataci da Rosario Livatino. La mostra, resterà aperta al pubblico sino al 25 ottobre con ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione, visitabile ogni giorno la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, fino al 25 ottobre.