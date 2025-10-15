Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil, con i segretari regionali Tonino Russo, Adolfo Scotti ed Enzo Savarino, esprimono soddisfazione e ringraziano il Parlamento siciliano per l’approvazione dell’emendamento alle variazioni di bilancio sui Consorzi di bonifica. I lavoratori avranno più stabilità occupazionale effettuando 156 giornate di lavoro l’anno e 23 in più per l’anno in corso. Le piante organiche, inoltre, saranno coperte al 100% del turn over con la stabilizzazione dei lavoratori interessati.

“E’ un grande risultato – commentano i segretari regionali di Flai, Fai e Filbi- atteso da anni, frutto della lotta dei lavoratori. Speriamo che tutto il sistema della bonifica ne possa avere un vantaggio. Adesso- concludono Russo, Scotti e Savarino- si proceda subito con una vera riforma della bonifica, riforma qualche mese fa bocciata dall’Ars”.