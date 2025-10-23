La cantante di Naro, Giovanna Ferraro, parteciperà alla puntata del Dema Show in onda venerdì 24 ottobre alle 20:30 sul canale 68 di Bom Channel, visibile in tutta Italia sulla frequenza LCN 68.

L’Esibizione di Giovanna

Giovanna si esibirà live con i suoi brani e sarà intervistata da Dema. Originaria di Naro (Agrigento), porta il suo talento siciliano sul palco nazionale.

Ringraziamenti

Grazie ad Angela Maniglia, direttrice della Scuola Arcadia di Favara, e a Biagio De Martino per il supporto.

Come Guardare

Sintonizzatevi sul canale 68 alle 20:30.