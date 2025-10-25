Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Naro il Presepe Vivente Musical, l’unico Presepe Musicale di Sicilia, ideato e diretto da Massimiliano Arena e organizzato dall’Associazione Culturale Camico – iContemplAttivi presso Casa ContemplAttiva, l’antico monastero agostiniano nel cuore della città barocca.

Un’esperienza unica che unisce arte, musica, teatro e spiritualità, trasformando i chiostri e i corridoi del monastero in un grande palcoscenico vivente. Oltre cento figuranti, musicisti e attori danno vita a un racconto corale della Natività, arricchito da scene recitate, brani cantati dal vivo e coreografie originali.

Ogni quadro è una piccola opera teatrale: dalle botteghe degli artigiani alla corte di Erode, fino alla grotta della Natività, tutto si anima di luce, musica e poesia. Il pubblico non assiste soltanto, ma diventa parte integrante del racconto, in un percorso emozionale e suggestivo che fonde tradizione popolare e linguaggio scenico contemporaneo.

“Il nostro Presepe è un viaggio dentro la meraviglia del Natale – spiega Massimiliano Arena – dove ogni suono, gesto e parola nascono dal desiderio di raccontare la speranza. È un evento che coinvolge l’intera comunità, i giovani, gli artisti e chi ama la bellezza del nostro territorio.”

Il Presepe Vivente Musical di Naro è un progetto che nasce per valorizzare i luoghi storici, promuovere il turismo culturale e offrire al pubblico un modo nuovo di vivere il Natale in Sicilia. Un appuntamento ormai atteso che unisce arte, fede e identità locale in una grande celebrazione collettiva.

DATE E ORARI DELLE RAPPRESENTAZIONI

Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Casa ContemplAttiva – Naro (AG)

Orari: dalle 18.00 alle 22.30

Ingressi su prenotazione https://icontemplattivi.it/ o presso il punto accoglienza all’ingresso del complesso.