Aumento delle ore di servizio per gli OSS e gli ausiliari degli ospedali della provincia, la Cisl Fp pronta alla mobilitazione per raggiungere il traguardo delle 36 ore settimanali.

E’ questo quanto emerso al termine dell’assemblea convocata dal sindacato nella giornata di ieri con il personale provinciale. Presenti il segretario provinciale Salvatore Parello e il coordinatore della Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia. Dopo l’apertura della Direzione strategica dell’Asp a un possibile percorso utile a garantire il passaggio a full time di tutti i lavoratori, è stato rimarcato come oggi le 24 ore settimanali comportino alcune criticità di tipo organizzativo e assistenziale, oltre che i problemi connessi a una dotazione organica non congrua rispetto ai livelli essenziali di assistenza previsti. A oggi il personale ha inoltre lamentato il superamento delle ore di straordinario previste e il cumulo di ore di tantissimi operatori.

Quindi, nonostante il personale sia consapevole degli sforzi fatti dell’Azienda Sanitaria provinciale, oggi vincolata dalle limitate dotazioni organiche, ha dato mandato al sindacato di promuovere forme di mobilitazione per portare a conoscenza della cittadinanza e delle istituzioni preposte, come l’Assessorato regionale – per tramite della Prefettura – della necessità di raggiungere le 36 ore settimanali.