Proseguono senza sosta i controlli amministrativi da parte della polizia locale di Agrigento. I vigili urbani hanno effettuato delle ispezioni nel quartiere balneare di San Leone riscontrando irregolarità in particolar modo nel settore commerciale. Gli agenti hanno sequestrato un camion adibito a panineria ambulante poichè scoperto di assicurazione. Nei confronti del titolare è scattata anche una sanzione di poco inferiore a mille euro.

Multe anche ad altri due proprietari di furgoni-paninerie in quanto i mezzi sono risultati sprovvisti di revisione. Un’altra attività è stata sanzionata con circa 140 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. I vigili urbani, invece, hanno elevato anche diverse multa ai “furbetti” del parcheggio. Si tratta di sanzioni di 330 euro ciascuna nei confronti di “incivili” che nel centro cittadino hanno occupato gli stalli riservati ai diversamente abili.