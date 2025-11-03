Corso sulla somministrazione dei farmaci per diabete, allergie ed epilessia: la scuola che si prende cura per davvero

Garantire sicurezza e benessere agli alunni non è solo un dovere, ma un segno concreto di attenzione e responsabilità. Con questo spirito, l’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di Naro-Camastra ha organizzato per giovedì 6 novembre un corso di formazione rivolto a tutto il personale scolastico sulla somministrazione dei farmaci a scuola, con un focus particolare su diabete, allergie ed epilessia, patologie che possono richiedere interventi tempestivi e corretti anche durante l’orario scolastico.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’ASP di Agrigento, vedrà come relatore il dott. Giuseppe Gramaglia, già Primario di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, che metterà a disposizione dei partecipanti la sua lunga esperienza nel campo della medicina pediatrica.

Durante l’incontro verranno illustrate le procedure corrette per riconoscere i sintomi di ipoglicemia e crisi epilettiche, intervenire in caso di shock anafilattico e somministrare in sicurezza i farmaci salvavita, seguendo le Linee di indirizzo del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute.

“La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche di tutela, accoglienza e inclusione”, ha sottolineato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Rossana Neri. “Essere preparati a gestire con competenza e serenità situazioni sanitarie delicate significa garantire a tutti gli alunni il diritto di vivere la scuola in piena sicurezza.”

L’iniziativa ha suscitato grande interesse e partecipazione, confermando l’impegno dell’Istituto verso una scuola sempre più sicura, inclusiva e consapevole, capace di rispondere con prontezza ai bisogni educativi e sanitari degli studenti.

La formazione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di aggiornamento e collaborazione con le autorità sanitarie del territorio, per consolidare un presidio continuo di sicurezza e prevenzione all’interno della comunità scolastica.