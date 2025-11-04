È stato un fine settimana “movimentato” quello appena trascorso tra via Atenea e via Gioeni, nel centro di Agrigento. Almeno due risse tra giovani sono state segnalate al numero unico di emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, impegnate peraltro in un massiccio dispositivo di sicurezza per le vie della movida, i partecipanti si sono dileguati.

Una prima zuffa è avvenuto nei pressi di Porta di Ponte dove si sono fronteggiati due gruppi di ragazzi. Poco dopo, all’inizio di via Gioeni, un secondo tafferuglio. Anche in questo caso i protagonisti sono fuggiti prima di essere identificati dalle forze dell’ordine.