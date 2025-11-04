Qualcuno ha tentato di bruciare un trattore che si trovava all’interno dell’isola ecologica di Ribera. Il tentativo di danneggiamento è avvenuto in via Scirinda la notte di Halloween. Il mezzo non ha riportato alcun danno poichè le fiamme non sono divampate non provocando così alcun danno. Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto.

Non è la prima volta che nell’isola ecologica di Ribera si verificano episodi simili. In passato l’area è stata “visitata” più volte con diversi furti di carburante e danneggiamenti ai mezzi della raccolta rifiuti.