Nuovo Report, su determina del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata, sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, da 1 a 15 Ottobre.
Questi tutti i recenti raccolti dati: accertamento di entrata 12 mila euro; riscossioni precedenti:
euro 9.66, 16 ; riscossioni con atto presente: euro 1. 553, 13 ; residui da conservare: euro 770,71.
Il provvedimento comunale viene depositato nell’Ufficio Finanziario guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE