Si e’ svolta presso l’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la Conferenza provinciale di organizzazione e razionalizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027.

Presenti il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino, unitamente alla Dirigente Settore Pubblica Istruzione Maria Antonietta Testone, il Dirigente dell’ Ufficio Scolastico per la Sicilia Calogero Alberto Petix, i Sindaci o delegati dei comuni di Agrigento, San Giovanni Gemini, Favara, Licata, Campobello di Licata, Montevago, Caltabellotta e Sant’ Elisabetta. la Dirigente scolastica Nellina Librici, Rosalia Floriddia, Giovanni Pennacchio (rappresentante DGSA e dei genitori ed il rappresentante della consulta studentesca Angelo Lauricella.

I rappresentati della conferenza hanno discusso della proposta di unificare i due Istituti scolastici di Porto Empedocle “ Livatino e Pirandello”, depositata dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Porto Empedocle.

La proposta e’ stata illustrata dal Dirigente Petix a cui ha seguito un articolato dibattito con la seguente votazione : la proposta di unificare i due Istituti Pirandello e Livatino nel comune di Porto Empedocle e’ stata bocciata con 8 sfavorevoli, due favorevoli e due astenuti.

La conferenza ha poi proceduto, successivamente, ad approvare l’assegnazione di un nuovo codice meccanografico di un Istituto scolastico nel comune di Palma di Montechiaro, proposta approvata dai presenti.