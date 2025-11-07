Blitz antidroga a Canicattì. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento e gli agenti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta e del commissario Gerlando Scimè, hanno arrestato cinque persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa – coordinata dalla procura di Agrigento – ha portato alla luce numerosi episodi di cessioni di droga nella città dell’Uva Italia. Tra gli arrestati compare anche un minorenne.
