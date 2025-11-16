Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone composta da padre, madre e figlia minorenne è precipitata in una scarpata per circa 20 metri lungo la strada tra Larderia e Tipoldo. La giovane è rimasta lievemente ferita, mentre i genitori sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e le ambulanze del 118.