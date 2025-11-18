Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione di un bar a Raffadali. Il provvedimento, della durata di tre giorni, arriva al termine di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Agrigento che hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a un 17enne.
Sorpreso a vendere alcolici ad un 17enne, chiuso bar
