I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto due giovani del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotto con il prezioso supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, si è concretizzata in un’area centrale del comune di Gela, ove i militari, nel procedere a controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un motociclo con a bordo un 18enne, con precedenti di polizia.

I Carabinieri hanno quindi effettuato accurata perquisizione personale, al cui esito sono stati rinvenuti:

• 4 involucri in carta stagnola contenente 8,46 gr di marijuana;

• 10 involucri in carta stagnola contenente 32,3 gr di hashish;

• € 666,00 in banconote e monete di vario taglio, sommaritenuta provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare:

• un sacchetto di plastica trasparente al cui interno erano celati 17 involucri in carta stagnola contenente complessivamente 39,44 gr. di marijuana,

• 1 involucro in carta stagnola contenente 0,52 gr. di Hashish;

• 1 coltello da tavola intriso di sostanza stupefacente,verosimilmente Hashish;

• 1 proiettile per revolver cal. 38 special.

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferito presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha ordinato l’immediata liberazione dell’arrestato.