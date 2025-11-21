

La Pubblica amministrazione ha incontrato gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Naro, “”per un momento di formazione dedicato alla raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente””.

Insieme alla Dott.ssa Pellegrino della Roma Costruzioni, sono stati affrontati temi fondamentali come il corretto conferimento dei rifiuti e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la tutela del nostro territorio.

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Crediamo fortemente che l’educazione ambientale debba partire dai più giovani, perché sono loro a rappresentare il futuro della nostra comunità.

Ringraziamo la dirigente, i docenti e tutti gli studenti per l’attenzione e l’entusiasmo mostrati.

Continuiamo a lavorare, ogni giorno, per una Naro più pulita, consapevole e rispettosa dell’ambiente””

Giovanni Blanda