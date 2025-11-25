In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la sala consiliare del Comune di Naro ha ospitato un partecipato convegno promosso dall’Amministrazione Dalacchi. All’incontro hanno preso parte gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle quinte della scuola superiore, coinvolti in un importante momento di sensibilizzazione.

Sono intervenuti le forze dell’ordine, la psicologa e il ginecologo del consultorio di Naro, le presidenti del CIF di Camastra e del Centro Antiviolenza “Gloria” di Favara, insieme alla dirigente dell’I.C. Don Bosco e al vicepreside dell’Istituto “Federico II” di Naro. Ha portato il suo saluto anche il vicesindaco, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime.

La cerimonia si è conclusa con un momento di intenso valore simbolico: il ricordo di Alina, Maria e Delia, donne tragicamente uccise da femminicidio, al quale è seguita la piantumazione di tre piante nel giardino comunale, a rappresentare vita, memoria e rinnovata speranza.