«Norma sospetta, in queste condizioni la commissione non doveva approvare. In Aula pretenderemo chiarimenti e modifica».
È questo il commento dei deputati M5S all’Ars Nuccio Di Paola e Adriano Varrica all’articolo 6 della legge di stabilità appena approvato in commissione Bilancio e che ripropone, ampliandola, la norma proposta dal Governo Schifani lo scorso anno in Finanziaria che destò scalpore e venne stralciata.
«La norma chiacchierata dello scorso anno – dicono i parlamentari M5S – prevedeva di dimezzare il bollo auto sulle nuove immatricolazioni alle società di noleggio di autovetture con più di 200 veicoli. L’imprenditore Tommaso Dragotto, in un’intervista a Repubblica, ritenne di rispedire al mittente le accuse di norma ‘ad personam’, affermando che la sua società ha sede legale a Bolzano e ‘sarebbe esclusa da qualunque proposta avanzata dal governo regionale, siamo stati attaccati ingiustamente’».
«Perché – affermano Varrica e Di Paola – la norma attuale viene estesa al trasferimento da altre regioni e dalle Province di Trento e Bolzano? Come M5S chiederemo chiarezza sul comma 3 che estende la misura a veicoli provenienti da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano».
«Senza i dovuti chiarimenti – conclude Varrica – come legislatori regionali saremo costretti in Aula a valutare una norma che potrebbe avere dei profili di merito ma che rischia di portare con sé ombre che toglierebbero serenità nella valutazione rispetto all’interesse collettivo della stessa».
Ars, Finanziaria. Approvato abbattimento bollo auto per imprese
