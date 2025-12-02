I cittadini di Campobello di Licata hanno apprezzato l’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale, in

sinergia con la Misericordia e con il patrocinio dell’OPI di AGRIGENTO (Ordine Professioni Infermieristiche)

svoltasi nei giorni di Domenica e Lunedi scorso in piazza XX Settembre, all’interno della tenda Pneumatica

allestita dai volontari della Misericordia.

Il titolo dell’iniziativa “Ti sto a cuore” esprime la natura di queste 2 giornate, ha sottolineato Il Governatore

della Misericordia Giovanni Nigro, dove i volontari – che ringrazio in modo particolare per la loro abilità,

– hanno allestito uno scenario particolare e i nostri istruttori hanno potuto dimostrare ai tanti cittadini che

spontaneamente hanno partecipato le importanti tecniche salvavita, come la Rianimazione cardiopolmonare;

la Disostruzione delle vie aeree e l’uso del defibrillatore.

La Misericordia, così come l’Opi di Agrigento, ha sottolineato Salvino Montaperto per l’occasione Istruttore e

Direttore Irc comunità nonché V. Presidente appunto dell’Opi, accolgono sempre con piacere le sollecitazioni che

arrivano dalle istituzioni al fine di promuovere idee e iniziative che possono migliorare il vivere quotidiano.

La professionalità non si può spendere solo per soddisfare un’esigenza economica seppur legittima, ha

continuato Montaperto, per questo noi come Infermieri abbiamo compreso che la professionalità acquisita dopo

anni di studi universitari e di esperienze lavorative vanno messe a disposizione della comunità in tutte le sue

sfaccettature, stessa cosa vale per il volontariato che ormai visto le nuove norme deve acquisire una capacità

professionale per fare bene, il bene della comunità.

Noi ci auguriamo, ha concluso Il Governatore Nigro, che altre iniziative vengano intraprese dall’amministrazione e

dalle istituzioni in generale, capaci di spronare i cittadini ad essere parte attiva della comunità e custodi di

valori civici e buoni esempi, noi come Misericordia ci saremo sempre..