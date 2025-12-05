

L’attività teatrale di Silvio Benedetto è parallela a quella di pittore sin dagli anni Cinquanta a Buenos Aires fino ad oggi. Così, nel campo delle arti figurative e teatrali, si colloca quella di Silvia Lotti sin dagli anni Duemila.

Entrambi conducono tutt’oggi il Teatro negli appartamenti.

A Roma hanno tenuto un seminario a Cinecittà e, sempre nella Capitale, hanno realizzato recenti allestimenti: Calipso (nella sede centrale del Flaminio); a Palermo La Visita (a Casa Celeste), solo per citare alcuni dei circa ottanta spettacoli con la regia e l’interpretazione di Silvio Benedetto e con Silvia Lotti nel ruolo principale.

Durante un altro dei tanti e continuativi incontri tradizionali presso la Saletta Minerva di Campobello di Licata, Silvio terrà una Lezione speciale di teatro e Silvia reciterà il suo bellissimo monologo L’attesa, del quale è anche autrice.

Inoltre:

– Giuseppe Costanza disserterà sull’interessante tema della “sonorità della parola” nella poesia di Hofmannsthal;

– Carmela Burgio commenterà un riuscito spettacolo di denuncia contro la violenza sulle donne;

– Giuseppe La Licata, in una valida registrazione inviata da Palermo, proporrà la sua voce recitante in un monologo di cui è autore.

Alle pareti sarà allestita una bella mostra di dipinti e fotografie sul tema, a cura dell’associazione “L’Isola che c’è”.

Giulio Ferraro interverrà sul tema La teatralità in Caravaggio.

Sabato 6 dicembre, ore 17:30 – Saletta Minerva, via Marconi 1, Campobello di Licata (AG).

Ingresso libero.