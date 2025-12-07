Come ogni anno, l’8 dicembre la cittadina barocca celebra la solennità dell’Immacolata Concezione.

La festa, organizzata dalla parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo (Chiesa Madre), e svolta nella chiesa di San Francesco, prevede due giorni di celebrazioni che coinvolgono l’intera comunità.

Il programma inizia domenica 7 dicembre, vigilia della festa:

• ore 9.00 e 11.00: Sante Messe

• ore 18.00: Rosario e Stellario

• ore 18.30: Vespri

• ore 18.45: tradizionale “Ascesa” della statua dell’Immacolata sull’altare maggiore

• ore 19.00: Messa solenne presieduta dal parroco don Gero Manganello e concelebrata dai sacerdoti di Naro. Durante la celebrazione i medici di Naro e Camastra doneranno l’olio che alimenterà la lampada votiva e reciteranno l’Atto di affidamento alla Vergine.

Lunedì 8 dicembre, giorno festivo nazionale, è il cuore della festa:

• Messe alle 9.00, 10.30, 12.00 (con distribuzione dei muffuletti benedetti) e alle 18.00

• ore 18.45: processione con la seicentesca statua lignea dell’Immacolata portata a spalla per le vie del centro storico.

L’itinerario della processione rimane invariato: partenza da piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele, via Specchi, piazza Cesare Battisti, via Diaz, piazza Marconi, viale Umberto I e rientro in piazza Garibaldi, dove al termine è previsto lo spettacolo pirotecnico.

I muffuletti, panini rotondi con semi di finocchio tipici della tradizione narese, vengono preparati dai forni del paese nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, benedetti durante le messe mattutine e distribuiti gratuitamente ai fedeli.

La festa dell’Immacolata apre ufficialmente il calendario delle manifestazioni natalizie di Naro