C’è la graduatoria ma i corsi restano bloccati e con essi i fondi dell’Avviso 20 della formazione in Sicilia. Peraltro sono scaduti anche i 30 giorni previsti per l’attivazione dei corsi da parte degli Enti che, però, non sarebbero messi in condizione di partire per effetto di una circolare dell’assessorato alla Formazione professionale. A denunciarlo è il deputato 5 stelle Roberta Schillaci, componente della ,Commissione regionale antimafia che lancia una richiesta di chiarimenti

Mancata attivazione dei corsi di caregiver familiari

“Va fatta chiarezza sulla mancata attivazione dei corsi per caregiver familiari, previsti dall’Avviso 20, con i fondi del Fse 2021-2027″ dice l’esponente pentastellata in una nota.

“Risulta che, nonostante sia stata definita la graduatoria degli enti di formazione beneficiari, ad oggi il ciclo di formazione per gli assistenti familiari non è partito”.

Una proroga richiesta dall’assessorato regionale alla formazione professionale?

“Tra le giustificazione addotte c’è la richiesta di proroga, chiesta all’assessorato regionale alla Famiglia ed alle politiche sociali, da parte degli stessi enti di formazione. La mancata attivazione dei corsi di formazione comporta un grave pregiudizio formativo per i caregiver familiari, ai quali sono riconosciuti dei crediti formativi, come previsto dalla legge regionale 5 del 2024”.

Niente assistenza ai familiari e niente indennità ai corsisti

“Inoltre agli allievi non può essere erogata l’indennità giornaliera prevista per la frequenza dei corsi. E’ davvero grave che una misura che ha come obiettivo il miglioramento dei servizi di assistenza alla persone non autosufficienti venga tenuta nel limbo. Tra l’altro, proprio l’Avviso 20, aveva stabilito espressamente che gli enti di formazione beneficiari, a pena di revoca del finanziamento, disponevano di 30 giorni dalla notifica della concessione del contributo economico per avviare le attività corsuali”.

Una richiesta al governo di attivarsi su questo fronte e vigilare

“Ci attendiamo – conclude Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana – che venga posta fine a questa assurda vicenda e che il governo Schifani si attivi per garantire la piena attuazione dell’Avviso n. 20 per gli assistenti familiari”.